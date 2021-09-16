banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Başkan Kılınç, işitme engelli çiftin nikahını kıydı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işitme engelli çiftin nikahını kıydı.

ADIYAMAN 16.09.2021, 16:22
Başkan Kılınç, işitme engelli çiftin nikahını kıydı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, işitme engelli çiftin nikahını kıydı.

Adıyaman’da yaşayan işitme engelli Mesut Omağ ile Dilan Tosun çifti nikah akdini yerine getirmek için Adıyaman Belediyesi Nikah Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çiftin nikahını kıydı.

Adıyaman Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen törende Omağ ve Tosun çiftinin nikah şahitliğini ise AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İl Genel Meclis Üyesi Fatih Olgun ile Belediye Meclis Üyesi Yaşar Özkan yaptı.

İşaret dili uzmanı eşliğinde kıyılan nikahın ardından Başkan Kılınç ve şahitler, genç çifti ve ailelerini tebrik etti. Başkan Kılınç ise yaptığı konuşmada, “Mesut ve Dilan evlatlarımızın birlikteliğini perçinledik ve nikahlarını kıydık. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0