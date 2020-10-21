Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, başta Adıyaman’daki basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı.

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda, zor şartlarda fedakarca karşılayan, doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladığını belirten başkan Kılınç sözlerini, “Başta Adıyaman’ımızda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, tüm gazetecilerin gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve mesleklerinde başarılar diliyorum” diyerek tamamladı.