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Başkan Kılınç, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 20.10.2021, 18:26
Başkan Kılınç, Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Kılınç, “Toplumların bilinçlenmesi ve gelişmesi için çalışan, savaş ve doğal afet gibi her türlü zor koşullarda, kamunun menfaatleri için doğru ve objektif habercilik yapan tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum. Milattan önceki dönemlere dayanan gazete sayesinde, insanların merak ettiği bilgiler kaynağından okuyucuya aktarılmaktadır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan gazetecilerimiz için kutlanan bu önemli günün yıldönümündeyiz. Bu özel gün vesilesiyle, mesleğini onurla icra eden, gece gündüz demeden çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren, tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinen tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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