Başkan Kılınç, Buhara Caddesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Maske ve mesafe kuralları çerçevesinde Buhara Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Kılınç, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Yaptığı ziyarette esnaflarla ayaküstü sohbet edip, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında da kısaca bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, “Halkımızın dilek ve taleplerini kendilerinden dinlemeye devam ediyoruz. Bugün de Buhara Caddesi’ndeki esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunduk. Esnaf ve vatandaşlarımızdan hizmetlerimizle ilgili düşüncelerini aldık. İnşallah halkımızla bütünleşip, bu şehir için daha güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Cadde sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.