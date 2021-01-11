Başkan Kılınç, Bahçecik sakinleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahçecik Mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç, her daim halk ile iç içe olduklarını vurguladı. Başkan Kılınç, mahalle sakinlerinin kendilerine ilettiği istek ve talepleri en kısa sürede yerine getireceğini belirtti.