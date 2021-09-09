Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarındaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yenilenme çalışmalarının sürdürüldüğü Atatürk Bulvarında incelemelerde bulundu.

Son olarak, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı’nda sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Süleyman Kılınç, yenileme ve düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. İncelemeler sonunda Atatürk Bulvarı’ndaki yenileme çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, asfalt ve kaldırımı yenilenecek olan bulvarın tamamlandıktan sonra ışıklandırması ve peyzajı ile Adıyaman’a yakışır bir hale geleceğini söyledi. Adıyaman Belediyesi olarak yenileme sürecinde bulvardaki altyapıyı değiştirdiklerini de belirten Başkan Kılınç, "Şehrimizin vitrini konumunda bulunan Atatürk Bulvarımızdaki asfalt yaklaşık 20 yıllık bir asfalttı. Üzerinden çok ciddi bir süre geçtiği için yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu. Bu konuda yaptığımız talebe olumlu yanıt veren karayolları bölge müdürlüğümüz, Eğriçay Köprüsünden eğitim ve araştırma hastanesi kavşağına kadar devam edecek olan yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Toplam uzunluğu 12 kilometre olan ancak çift taraflı düşünüldüğünde toplamda 24 kilometrelik Atatürk Bulvarı yenileme çalışmaları kapsamında tüm asfalt, yan yollar ve kaldırımlar ile bordur taşları baştan sona yenilenecek. Kaldırımlarda bazalt taşları kullanılacak. İnşallah tamamlandığında, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı şehrimize yakışır bir hale getirilecek. Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu süreçte özellikle güney kısımdaki altyapı şebekesini baştan sona değiştirdik. Yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda içme suyunu taşıyan asbest boruları bağlantılarıyla birlikte daha sağlıklı borularla yeniledik. Bunun yanında, park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz de orta refüjde yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bulvarı yeni haliyle hizmete açacağız” diye konuştu.