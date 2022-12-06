Başkan Kılınç, ASKİM çalışanlarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personelleriyle bir araya geldi.

Belediyenin ASKİM personellerini ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hizmet alanında gecesini gündüzüne katarak çalışan personellerle bir araya gelerek sohbet etti. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Adıyaman Belediyesi’nin tüm personeli ile büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Kılınç, her türlü fedakarlığı yapan belediye personeline teşekkür ettiğini dile getirerek; “Belediyedeki tüm birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Tüm birimlerimiz yaz kış teyakkuzda. İşlerini en iyi şekilde yapıyor. Her zaman personellerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Başkan Kılınç’ın ziyaretiyle ilgili son derece memnun olduklarını ifade eden Belediye personelleri ise, “Başkanımız sürekli yanımıza geliyor, halimizi hatırımızı soruyor. Aile olmak bunu gerektiriyor. Hepimiz bir aileyiz. İlgi ve alakasından ötürü Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.