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Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, personele kolaylıklar diledi.

ADIYAMAN 01.06.2022, 17:12
Başkan Kılınç, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kılınç, personele kolaylıklar diledi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan Kayalık Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç, "Şehrimizin tüm caddelerini yenilemeye, ulaşım konforunu ve kalitesini arttıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayalık Mahallemizde de devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek personellerimize kolaylıklar diledik" diye konuştu.

İncelemeler sırasında mahalleliyle de bir araya gelen Başkan Kılınç, amaçlarının bütün sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu dile getirdi.

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