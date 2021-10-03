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Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu

Adıyaman için önemli projeleri takip etmeyi sürdüren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara’da bazı temaslarda bulundu.

ADIYAMAN 03.10.2021, 15:10
Başkan Kılınç, Ankara’da temaslarda bulundu

Adıyaman için önemli projeleri takip etmeyi sürdüren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara’da bazı temaslarda bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile birlikte, Ankara’daki programları çerçevesinde, ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’yı ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, Adıyaman’ın geleceği adına önemli projelerden olan kuşaklama kanalı, dere ıslahları, Çat Barajı ve Koçali Barajı’nın son durumları istişare edildi.

Başkan Kılınç’ın bir sonraki durağı ise, Karayolları Genel Müdürlüğü oldu. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile ihalesi yapılan hastane farklı seviyeli kavşağının son durumu, Atatürk Bulvarı asfaltlama ve refüj çalışmaları ve programdaki diğer yollar görüşüldü.

Konu ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman’daki tüm projelerin hayata geçmesi için gayret gösterdiklerini ve projelerin hepsini kısa süre içinde bitirip halkın hizmetine sunacaklarını belirterek, ilgi ve alakalarından ötürü yetkililere teşekkür etti.

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