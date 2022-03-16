Başkan Kılınç, Ali Erdemoğlu’yla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besnili İşadamı Ali Erdemoğlu’nu ziyaret ederek, kente yaptıkları ve yapacakları yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman ve ilçelerinde önemli hayır işlerine ve yatırımlara imza atan Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’yla bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Adıyaman’a yaptığı yatırımlardan dolayı Ali Erdemoğlu’na teşekkür eden Başkan Kılınç, "İlimiz iş adamlarından Hacı Dikmen ile birlikte Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’nu ziyaret edip, ilimize yapacağı yatırımlar konusunda istişarelerde bulunduk. Belediye olarak ilimize yapılacak yatırımlara her zaman destek vermeye hazırız. Erdemoğlu’na misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

Ali Erdemoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Kılınç’a güzel dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.