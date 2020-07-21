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Başkan Kılınç, 3. çevreyolu sakinleriyle buluştu
ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN KILINÇ, 3. ÇEVREYOLU SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.
ADIYAMAN 21.07.2020, 16:37
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3. Çevreyolu sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.
Vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verip, istek ve önerilerini dinledi. Ziyaret sonunda kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kılınç, “3. Çevreyolu’nda hemşerilerimizin muhabbetlerine ortak olduk. Sıcak ilgi ve alakalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimizin daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için herkesi dinleyip, çalışmalarımıza onların taleplerine göre belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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