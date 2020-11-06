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Başkan Kılıç’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

TUT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KILIÇ’IN YAPILAN KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİNDE SONUÇ POZİTİF ÇIKTI.

ADIYAMAN 06.11.2020, 10:07
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Başkan Kılıç’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç’ın yapılan korona virüs (Covid-19) testinde sonuç pozitif çıktı.

Yaklaşık 3 hafta önce Gaziantep’de hastanede kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat olan Başkan Mehmet Kılıç, son yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisinden önce eşi ve çocuğu Covid-19 olan Başkan Kılıç’ın da testi pozitif çıkınca tedbir amaçlı Gaziantep’te ki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Başkan Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edecek bir durum olmadığı öğrenildi.

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