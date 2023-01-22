Başkan Işık’tan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Işık, Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.

İsveç’te kutsal kitabımıza yönelik gerçekleştirilen nefret suçu hakkında hukuki sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Başkan Ahmet Işık, “Bugün İsveç’te, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Başkan Işık, “İslam’a ve Müslümanlara karşı yöneltilen bu hakaret, düşünce özgürlüğü adı altında asla kabul edilemezdir. İnsan hakları hukukuna göre, nefret suçunun düşünce özgürlüğü çerçevesinde kabul edilmesinin mümkün olmadığı AİHM ve Avrupa Konseyi kararlarında açıkça ortaya koyulmuştur. İsveç makamları gösteriye izin vererek nefret suçlarını himaye etmektedir. İsveç makamlarını bu hatadan dönmeye ve nefret suçunun failine yönelik gerekli hukuki süreçleri başlatmaya çağırıyoruz. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını işlenen suça karşı gerekli tepkileri göstermeye çağırıyoruz” diye konuştu.