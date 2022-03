Başkan Günay’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, 8 Mart Günü nedeniyle açıklama yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyelerinin eşleri, dernek üyeleri ve kadınlar biraraya geldi.

Burada konuşan Adıyaman Gençkuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, “8 Mart bizi biz eden ailelerimizin ve toplumumuzun temel taşı, varlıkları, fedakarlıkları, kahramanlıkları ve duyarlılığı temsil eden sonsuz sevgi ve merhamet timsali Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların, kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür.

Kadınlarımız hayatımızın her anında ve alanında yer alan bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz.

Toplumumuzun yapısını şekillendirip güçlendiren, özverinin, asaletin ve sevginin kaynağı olan kadınlarımız bugün eğitimden ekonomiye, bilimden hukuka, sanattan siyasete ve spor gibi birçok alanda ailesi, ülkesi ve milleti için büyük bir gayret ve fedakarlıkla önemli başarılara imza atarak her türlü takdiri hak etmektedir.

Maalesef ki kadın cinayetleri toplumumuzda kapanmayan acı bir yara Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözüne vurgu yaparak, kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet yaşam hakkı, güvenliği, onuru, özgürlüğünü insanlık ve bedensel bütünlük hakkını korumak bir insanlık görevidir.

Daha geçen aylarda yaşanan ve kapanamayan bir acımız varken daha dün Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan 4 çocuk annesi Remziye Yücel hanımefendi sabah işe gitmek için evden çıktığı esnada, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülmesi hepimizi derinden yaraladı. Aynı acıyı, hepimiz yüreklerimizde hissettik. Her işlenen cinayetin son olmasını diliyoruz ancak, her gün başka şehirlerde kadın cinayeti işleniyor. Ne yazık ki, Remziye Yücel cinayetinin bir ilk olmadığı gibi birçok kentte yaşanan kadın cinayetlerine son verilmesi ve bu hususta akılcı ve medeni çözümler üretilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Toplumun geleceğini oluşturan kadınlar ne yazıktır ki, türlü olumsuzluklarla karşı karşıya gelmektedir. Uygarlık geliştikçe ‘şiddetin azalacağı’ yolundaki görüşlerin aksine, şiddet farklı boyutlarda ve yoğunlukta yaşanmaktadır. Kadına yönelik her türlü şiddet kim tarafından ve nerede gerçekleştirildiğine bağlı olmaksızın suçtur. Bizler de kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz.

Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır. Kadınlara verilmiş bu güzel ve özel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günle değil; her zaman hatırlamalıyız.

Öncelikle böylesi anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmayan başta protokol üyelerimize ve eşlerine, AK Parti İl, İlçe ve Kadın Kolları başkanlarımıza, değerli katılımcılarımıza ve dernek üyelerimiz çok teşekkür ederim.

Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline geti rme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve başta şehit ve gazilerimizin eş ve anneleri olmak üzere, dünyamızı sevgi ve şefkatle dolduran tüm fedakar annelerimizin, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım” dedi.