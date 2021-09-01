Başkan Fırat’tan mesleki ve teknik liseyi tercih eden öğrencilere teşekkür

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, TOBB ile iş birliği protokolü bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih eden öğrenci ve ailelerini teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘Mesleği Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, öğrenci ve ailelere teşekkür ederek, “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde sorumlu olduğumuz Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yüzde 80 doluluk oranıyla tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Çalışkan ve başarılı nesiller yetiştirmek dileğiyle yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ile yenilenebilir enerji sistemleri alanında tercih yapabiliyor.