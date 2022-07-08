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Başkan Fırat’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

ADIYAMAN 08.07.2022, 11:47
Başkan Fırat’tan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat mesajında, “Aziz milletimizin büyük küçük demeden hep birlikte bir araya geldiği manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan, iyi hislerimizin ve niyetlerimizin korunduğu özel günlerdir. Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran mübarek Kurban Bayramının milletimize, Ülkemize, İslam Alemine, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diler, sevgili Adıyamanlı hemşerilerimin bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.

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