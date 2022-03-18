Başkan Fırat’tan 18 Mart mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Mahmut Fırat, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107. Yıldönümünde kahramanlıklarla dolu bir destanın yıllar sonra bile muhteşem heyecanı ile kutlanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Fırat, “Ecdadımız bundan tam 107 yıl önce bu ülkenin bağımsızlığına bir örnek daha sergileyerek bir bütün olup topyekun dünyaya Çanakkale’nin geçilemeyeceğini ispatlamıştır. Merminiz yoksa süngünüz var diyen bir komutan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman askerleriyle bir daha geri dönmeyi düşünmeden göğüs göğüse çarpışarak elde edilen bir Zafer’i konuşuyor ve kutluyoruz. Bu gururu ve onuru bizlere yaşatan şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunarak bizlere bıraktıkları bu vatanı yeni nesillerimize anlatarak aziz milletimizin asırlarca bu duyguyu yaşamasını ve yaşatmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.