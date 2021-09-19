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Başkan Erdengi, Gaziler Gününü kutladı

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

ADIYAMAN 19.09.2021, 12:05
Başkan Erdengi, Gaziler Gününü kutladı

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

Gaziliğin devlet ve millet nezdinde ki önemini anlatan Başkan Erdengi, “Zaman değişir, fıtrat değişmez. Gazilerimiz, her biri kahramanlığın ve fedakarlığın şerefli destanı; karakteri bağımsızlık olan Türk Milletinin onuru ve gururudur. Bizler için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız.

Böyle bir günde bizlerle birlikte mutluluğumuzu paylaşan herkese tüm gaziler adına teşekkür ederim. Gazilik ünvanı verilişinin 100. Yıl dönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım” diye konuştu.

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