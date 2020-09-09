Başkan Emre’den sağlık ocağı müjdesi
BESNİ BELEDİYE BAŞKANI EYYUP MEHMET EMRE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAHALLESİ’NE SAĞLIK OCAĞI YAPILACAĞININ MÜJDESİNİ VERDİ.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’ne Sağlık Ocağı yapılacağının müjdesini verdi.
Göreve geldiği günden itibaren ilçenin sorunlarının çözümü noktasında çalışan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, seçim öncesi 15 Şehitler Mahallesi sakinlerine söz vermiş olduğu Sağlık Ocağı sözünü yerine getiriyor. Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık ocağı yapılmasıyla ilgili incelemede bulunuldu.
Başkan Emre konu hakkında yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi 15 Temmuz Şehitler Mahallemize Sağlık Ocağı sözünü vermiştik. Bu gün İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Mustafa Kutlu ile sağlık ocağı olarak düşündüğümüz binada incelemelerde bulunduk. Cenab-ı Allah’ın izni ile yılbaşından önce faaliyete geçireceğiz. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.
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