Başkan Duranay: “Barınma krizi için kira fiyatları dondurulmalı”

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, deprem bölgesideki barınma sorunu için kiraların sabitlenmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Ziya Duranay, yaşanan deprem felaketi sonrasında konut fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmaya başlandığını ve süreci üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Duranay, “Türkiye’nin dört bir yanına zorunlu olarak yerleşen depremzede hemşerilerimiz fahiş fiyatlarla ev kiralamak zorunda kaldı. Ülke genelinde son bir yılda yüzde 168 artan kiraların, deprem sonrası fırsatçılar eliyle yeniden yükselişe geçmesi vatandaşlarımızı derinden etkilemektedir. Fırsatçıların yanı sıra az hasarlı ya da hasarsız evlerini kiraya vermek isteyen deprem bölgesindeki ev sahipleri de yerleştikleri illerde kira ödeyebilmek için kendi evleri için de, normalin üstünde fiyatlar talep etmişlerdir. Deprem bölgesinde evi yıkılan ya da hasar gören yurttaşın barınma krizi için ülkemizin tüm şehirlerinde kiraların dondurulması ve eşitlenmesi gerekmektedir. Şu anda kiralık evler çok kısıtlı sayıda, yok denecek kadar az olduğu için hızlı bir şekilde nitelikli konut üretimine öncelik verilmelidir. Acil önlemler alınmazsa barınma krizi daha da körüklenecektir” dedi.