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Başkan Dağtekin’den Kurban Bayramı mesajı

AK PARTİ İL BAŞKANI MEHMET DAĞTEKİN, KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN VE ADIYAMAN HALKININ BAYRAMINI KUTLADI.

ADIYAMAN 29.07.2020, 12:16
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Başkan Dağtekin’den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bütün İslam Aleminin ve Adıyaman halkının bayramını kutladı.

Başkan Mehmet Dağtekin, yaklaşık 5 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinden dolayı tüm insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiğini, bu bayramda da maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Dağtekin mesajında, “Hicretin ikinci yılından itibaren Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her yıl hem kurban kesmiş ve hem de gücü yetenlerden kesmelerini istemiştir. Bizler için vacip olan kurban, ihmal edilmemesi gereken bir ibadettir. Manevi hazzını yoğun bir şekilde yaşayacağımız Kurban Bayramı’nın, mübarek Cuma gününe denk gelmesi ise bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Tüm Ümmeti Muhammedi’nin bir başka heyecanı ve tatlı telaşesi ise geçtiğimiz Cuma günü, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla yaşandı. Her ne kadar orada olamazsak ta yüzbinlerce insanımızın sabahın erken saatlerinde Ayasofya’da toplanması ve her birinin yüzünde o coşku ve heyecanı görmemiz, bu toplumun en taktire şayan özelliklerinden biri olduğunu bir kez daha bize hissettirdi. Zira bu millet nesiller boyu bekledi. Ve yine bu millet talebini hep meşru zeminde tuttu. Allah’a çok şükür, milletimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu özlemin, bu hasretin karşılığını aldı. İnşallah bu Kurban Bayramı da ülkemiz ve dünya üzerindeki bütün musibet, bela ve hastalıkların uzaklaşmasına vesile olur. Elbette bayramlarımız sıla-ı rahim ziyaretlerinin yapıldığı, uzunca bir zamandır görüşmeyenlerin görüştüğü, dargın ya da kırgınların olup bitenleri unutup barıştığı, özellikle de çocukların bir başka mutlu oldukları zamanlardır. Bu bayram, her ne kadar Ramazan Bayramında olduğu gibi bir kısıtlama söz konusu olmasa da bizler yine de tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesi tavsiyesi son derece önemlidir. Aynı şekilde bilim kurulumuzun; bayram ziyaretlerinin kısa tutulması, mümkünse açık havada yapılması, maske ve mesafe korunması, hijyenin sağlanması, el öpme, sarılma, temas ile yeme içme olmaması gibi uyarıları da dikkate almamız gerekiyor. Tabii ki bu tedbirler riski ortadan kaldırmaz; ama azaltabilir. Dikkatli davranır, kurallara uyarsak bu süreçten anlımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır. Unutmayalım ki bizi güçlü kılan, insanlarımızın birbirine kalpten bağlılığı ve milli birliğimize sarsılmaz bir şekilde sadakatidir. Bizi, yaşadığımız ağır sıkıntılardan çıkaran, çok kısa bir zamanda dünyanın en dinamik ülkelerinden biri haline getiren güç işte bu millet olma iradesidir. Bayramlarımız ise bu duygu birlikteliğimizin ve beraberliğimiz en güzel ve canlı örneğidir. AK Parti teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve il genel meclis üyelerimizle Adıyaman’ımıza her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içerisinde olduk. İnşallah yeni normalde de Adıyaman’ın kalkınmasına öncülük edecek hizmetlerle hemşerilerimizin refahını daha da yükseklere taşıyacağız. Bu duygularla, tüm kardeşlerimin Kurban Bayramını bir kez daha kutluyor, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle; bayramın İslam Alemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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