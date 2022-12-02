Başkan Dağtekin’den Dünya Engelliler Günü mesajı

Başkan Dağtekin mesajında, “Dünya Engelliler Günü, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken müstesna günlerden biridir. Elbette engelli bireylerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması, onların hatırlanması ve onlara kulak verilmesi yılın sadece bir günüyle sınırlı olmamalıdır. Toplum olarak hepimizin bu mücadeleye daima ortak olmamız, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmamız ve onların sürekli yanlarında olmamız gerekmektedir. Önce insani ve vicdani bir sorumluluk taşımaktadır. AK Parti’miz ilk kurulduğunda teşkilatlanma yapımız içerisinde engelli kardeşlerimize yönelik pozitif bir ayrımcılık tanıyarak Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. Şuan da parti binamızda Engelliler Koordinasyon Merkezi, engelli kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını yakından takip ederek sürekli onlarla iletişim halindeyiz. Gayemiz engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşam adını verdiğimiz sistem içerisine eşit haklarla eşit bireyler olarak katılımlarını sağlamak ve bu yöndeki engelleri tek tek ortadan kaldırmaktır. Tüm bunların yanı sıra hükümetimiz de engelli kardeşlerimizin istihdamından, sosyal yaşamda çok daha aktif bir rol üstlenmelerine kadar pozitif ayrımcılık sağlayan birçok adım atmış ve düzenlemeler yapmıştır. Öyle ki, kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli kardeşlerimizin sayıları katlanarak artmış, içinde bulundukları ekonomik koşullar da iyileştirilmiştir. Türkiye genelinde olduğu gibi, Adıyaman’da da hizmete sunulan engelli yaşam merkezleri, engelli kardeşlerimizin yaşamına anlam katmış, evde bakım başta olmak üzere özel bakım ünitelerinde verilen hizmetlerle bugün engelli kardeşlerimizin mağduriyetleri büyük oranda giderilmiştir. Elbette bizim de beklentimiz de, alınan bu tedbirlerin sayısını artırmak ve bu yönde adımlar atmaktır. Gerekçesi, nedeni her ne olursa olsun engeliyle yaşamak zorunda olan bir insanı, sırf bu engelinden ötürü dışlamak, onu ötelemek ve ertelemek, insanlık onuruyla kesinlikle bağdaşmayacağı gibi, insani ve ahlaki değerlerle de zinhar örtüşmeyecektir. Bu yüzden engelli kardeşlerimizin haklarını güçlendirmek ve koruma altına almak, hepimizin asli sorumluluğu olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın önlerine çıkardığı zorluklara karşı mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm engelli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.