Başkan Dağtekin’den bayram mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ramazan Bayramını kutlayarak mesaj yayımladı.

Bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı olduğunu vurgulayarak mesaj yayımlayan Başkan Dağtekin, “Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükafatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Son iki yıldır pandemi salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ile iç içe geçirdik. Buna rağmen geleceğe ümit ve güvenle baktığımız son iki yıldaki güzel bayram günlerinde, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaştık ve bu mutluluğu layıkıyla paylaşmaya çalıştık.

Hamdolsun bu yıl ki Ramazan Bayramını sıhhat ve selamet içerisinde eş, dost, akrabalarımızla gönül gönülle doyasıya kutlayacağız. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da bir arada geçireceğimiz nice bayramlarımız olacak. Ramazan ayı boyunca yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadık. İyiliklere, güzelliklere doğru yürüyüşümüzü hızlandırdık. Kul olduğumuzu bir kez daha hatırladık, geçmişin ve bugünün muhasebesini yaptık. Bu hissiyatla Adıyamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.