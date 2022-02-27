banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Başkan Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

ADIYAMAN 27.02.2022, 15:28
Başkan Dağtekin’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 28 Şubat’ın Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adı olduğunu söyledi.

Başkan Dağtekin, “Türkiye ne yazık ki yakın tarihimizde darbelerden çok çekti, vesayet odakları devletin gücü ile kendilerine göre istemedikleri siyasetçiye ayar verme hevesinde oldular. 28 Şubat’ta bu darbelerden biridir.28 Şubat yalnızca askeri değil siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun büyük bir kesiminin nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat bir nifak tohumudur.

28 Şubat, millete kin besleyen vesayet odaklarının kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyetin ürünüdür. Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir bölümünün sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, STK’lar, kartel medyası ve sözde aydınlar bu koronun içerisinde saflarını oluşturdular. Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtırdılar. İkna odalarında kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Başta başörtüsü yasağı olmak üzere kendi alanıyla ilgili tüm yasakları sonuna kadar uygulayacağım diyerek o dönem darbecilere çanak tutan bazı siyasilerin ise şimdilerde 28 Şubat mağduruyum demeleri ise ayrıca anlamlıdır.

Ama Allah’a hamdolsun, AK Parti iktidarıyla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yönetmeliğin evrensel hukuku gasp etmemesi gerektiğine dair yaklaşımıyla, yönetmelik değişikliğiyle arkadaşlarımız mesleklerine geri dönmek suretiyle eğitim, çalışma ve siyaset hakkı boyutuyla bir iadeiitibar oldu. Yine katsayı gerekçesiyle İmam Hatip okullarını kapatma girişimde bulunan cuntacılar aslında sadece İmam Hatipleri kapatmakla kalmayıp endüstri meslek, kız meslek, ticaret meslek, sağlık meslek topyekun Anadolu çocuklarını cezalandırdığı ve bir neslin geleceğinin karartıldığı bir dönemi yaşattılar. Şimdi ise çok şükür bütün bunlar eşitlendi.

28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 25 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18