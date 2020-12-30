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Başkan Dağtekin: “Yatırım seferberliği aynı hız ve heyecanla devam edecek”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2020 yılında pandemiye rağmen yatırımlar ve hizmetlerle süslediklerini dile getirdi.

ADIYAMAN 30.12.2020, 16:15
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Başkan Dağtekin: “Yatırım seferberliği aynı hız ve heyecanla devam edecek”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2020 yılında pandemiye rağmen yatırımlar ve hizmetlerle süslediklerini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2020 yılı içerisinde yapılan projeler ve yatırımları değerlendirdi. AK Parti iktidarının, Adıyaman’da geride bıraktığı her yıla damgasını vurduğunu belirten Başkan Dağtekin, “Başta Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın olmak üzere valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz ile tüm teşkilatlarımız ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya, koşmaya ve koşturmaya devam ederek, 2020 yılına da dolu dolu bir hizmet yelpazesini sığdırdık. Bilhassa bölgemize katma değer katacak üretimi her zaman ön planda tuttuk. 2020 yılının belki de en önemli gelişmelerinden biri de Adıyaman’ın 6.Bölge teşviklerinden yararlanması oldu. Allah’a hamd olsun milletvekillerimizin yoğun gayretleriyle Adıyaman’ımız artık 6. Bölge teşviklerinden faydalanacak. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile yaptığımız toplantıda mevcut OSB’lerin durumu, Adıyaman OSB’nin genişletilmesi ve Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hızlandırılmasına yönelik destekleriyle somut adımlar atılmaya başlandı. Mermer İhtisas OSB ile Kahta OSB 2. Kısım için gerekli olan 38 Milyon TL ödenek sağlanmıştır. İnanıyorum ki; 2021 yılı ilimizin kalkınmasına, büyümesine, ihracat potansiyeline ve istihdamına ciddi katkı sağlayacak yatırım yılı olacaktır. 2020’nin her gününü, her ayını ve her anını hizmetle geçirdik.

Bu yıl içerisinde Altınşehir Köprülü Kavşak projemizin bitirilmesi, 217 milyon keşif bedelle 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastane inşaatının başlamasının yanı sıra eski devlet hastanesi yerine yapılacak olan 150 Yataklı Devlet Hastanesi uygulama proje ihalesi 6.11.2020 tarihinde yapılmıştır. Selçuklu mimarisiyle şehrimize büyük bir değer katan Valilik, Hükümet Konağı ve İl Özel İdare Hizmet Binasının yer aldığı külliyenin tamamlanarak hizmete açılması, Hızlı Tren Projesinde sondaj çalışmalarının başlaması, Erkenek İçme Suyu isale hattı ile Recep İçme Suyu inşaatının başlaması, Büyükçay Barajı’nın yatırım programına alınması, Koçali ve Gömükan baraj inşaatları ise devam etmektedir. Bu barajlarımızın yapım işi ihaleleri tamamlandı, ihale değerlendirme süreçleri devam ediyor. Narince-Gerger Yolu ihalesi ise 26 Kasım’da yapıldı, ihale değerlendirme süreci devam ediyor. 484 konuttan oluşan Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap ihalesi 16 Ekim’de yapıldı. İnşallah çok kısa süre içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak. AFAD Konutları yapımı devam etmektedir. TOKİ Adıyaman ve Kahta Sosyal Konutları yapım işi ihale süreci başlamıştır Türkiye’nin en büyük ve şehrimizin en prestijli projelerinden olan Adıyaman Millet Bahçesi ile Besni Millet Bahçesi’nin ihalesi yine Temmuz 2020 yılı içerisinde yapıldı, inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Beşpınar Vadisi Rekreasyon Projesi için ilk 3 etapta yaklaşık 30.000.000 TL harcanmıştır. Beşpınar Vadisi, rekreasyon alanı 2020’de 4. etap projesi de dahil olmak üzere tamamlanmıştır. Adıyaman’ı sel baskınlardan koruyacak olan Adıyaman Kuşaklama Kanalı inşaatı başladı. Ankara’da EPDK ile görüşmelerimiz neticesinde 18 ay içerisinde başta Samsat, Çelikhan ilçelerimiz olmak üzere Pınarbaşı ve Balkar beldelerimize ilk gaz verilmeye başlanacak. Amacımız Adıyaman’ımızın tüm bölgelerini en kısa süre içerisinde doğalgaza kavuşturmaktır. Bilindiği Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmişti. Ancak CHP’li Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurma kararı almıştı. Ancak Cumhurbaşkanımızın talimatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleri ile inşaatı yapım sürecini hızlandırdık. Samsat Hükümet Konağı ile diğer hizmet binaları ihale edilerek, inşaatları devam etmektedir. Adıyaman Merkez Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi ihalesi 9 Haziran’da yapıldı şuan inşaat çalışmaları devam etmektedir. Bu projemizin sözleşme bedeli ise 58.873.000 TL’dir. Tut ve Samsat Kapalı Spor Salonları ile programa alınan diğer gençlik ve spor yatırımlarının inşaatları devam etmektedir. Adıyaman Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu ile Besni Gençlik Merkezi tamamlama aşamasına gelmiştir. Diğer yatırımların inşaatı süratle devam ederken yine pek çok tesis 2020 yılı içerinde ilimize kazandırılmıştır. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatı devam etmektedir. Yine pandemi döneminde devletimiz vatandaşlarımıza sağladığı desteklerle bu süreci en az hasarla çıkma gayretinde olduk. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 2020 yılında ilimiz genelinde 138.624 kişiye 295.212.764 TL yardım ödemesi yapmıştır. Milli Eğitim alanında ise okul inşaatları ve yeni projeler hızla sürerken, çok sayıda derslik ve yeni projeler ilimiz genelinde yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir. Yine bu yıl içerisinde kırsal kesimlere yönelik yatırımlarımız hız kesmeden devam etti. Adıyaman genelinde bulunan 405 yerleşim biriminde bugüne kadar toplam 3.100.558 m2 köy içi kilitli parke döşemesi yapılmasının yanı sıra 60 adet içme suyu tesisi, 37 kanalizasyon tesisi tamamlanmıştır. Adıyaman genelinde bulunan 353 köy ve 192 mezra olmak üzere 545 yerleşim birimine kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. Bunlara benzer onlarca projelerle yaşamın her alanına AK Parti’mizin hizmet mührünü vuruyoruz. İnşallah yeni yılda da en prestijli projeleri Adıyaman’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Hizmet ve yatırım seferberliği aynı hız ve heyecanla 2021’de de devam edecek. 2021 yılına yönelik olarak yaptığımız yatırım planlaması doğrultusunda yine birbirinden işlevsel hizmetler üreterek geçireceğiz. Yeni yatırım projelerimize start verecek, devam edenleri tamamlayacak ve Adıyaman’a yepyeni bir vizyon kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim bir hayalimiz var; bu şehri cazibe merkezi haline getirmek, geliştirmek, büyütmek ve kalkındırmak. İşte bu hedefimize doğru 2021 yılında da emin adımlarla yürümeye ve kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimizle hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sözlerinin devamında milli ve yerli yatırımlara da değinen Başkan Dağtekin, “2020 yılı içerisinde İl Kongremizde gerçekleşecektik ama hem benim rahatsızlığım hem de pandemi tedbirlerinde dolayı Genel Merkezi’mizin aldığı kararlar doğrultusunda, birçok ilde olduğu gibi Adıyaman il kongresi de ileri bir tarihe ertelendi. Salgının seyrine göre inşallah en kısa süre içerisinde il kongremizi de tamamlayarak 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Bu vesile ile tekrardan mevcut kadrolarımızla beraber bu kutlu davaya gönül vermiş ve hizmete talip olan herkesi kongre sürecinde aktif olarak katılmaya ve gönül seferberliği ile başlatmış olduğumuz yeni üye kayıtlarımıza davet ediyorum. Yine pandemi sürecinde kısıtlamaların olduğu günlerde toplantılarımızı video konferans yolu ile yaparak çalışmalarımızı aksatmadık. Yeni normalde ise tedbiri elden bırakmadan halkın nabzını sahada tuttuk. Özellikle salgın psikolojisi, ailelerin büyük sınavının sonuçları, ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve daha nicelerini vatandaşlarımızla birebir görüşerek gönüllere dokunduk dertleri ile hemhal olduk. Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, hemşehrilerime huzur, sağlık, mutluluk, esenlik ve afiyetler diliyorum” diye konuştu.
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