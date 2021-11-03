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Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ederek 1-5 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne davet etti.

ADIYAMAN 03.11.2021, 17:26
Başkan Dağtekin vakıf yöneticileriyle bir araya geldi

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ederek 1-5 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ne davet etti.

Tanıtım günleriyle ilgili istişarelerin de yapıldığı ziyarete ilişkin açıklama yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal e 1-5 Aralık tarihinde İstanbul’da düzenlenecek ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ için AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’i ziyaret ettiklerini belirtti.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ise tanıtım günleriyle ilgili çeşitli istişarelerde bulunduklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu ile organizasyonunun yanı sıra Adıyaman Valiliğimizin, Belediye Başkanlığımızın ve diğer STK kuruluşlarının da dahil olduğu Adıyaman Tanıtım Günleri çok büyük bir organizasyon. Şahsım olarak bugüne kadar yapılan tün tanıtım günlerine ve faaliyetlerine iştirak etme gayretinde oldum. Adıyaman Vakfı’nın ilk temeli atıldığında da Allah nasip etti, yanlarında olduk. Allah’a hamd olsun, iyi ki böyle bir vakfımız var. Adıyaman’dan giden vatandaşlarımızı sahiplenme noktasında önemli bir misyonu yerine getirmekte. Bu güzel insanlarımız aslını unutmadı, aidiyetini unutmadı geldiği toprakları unutmadı. Rabbimize şükrediyorum ki böyle güzel STK’larımızlar, güzel bir birliktelik sağlıyoruz. Ben her yönüyle bu ağabeylerimizle, kardeşlerimizle gurur duyuyorum. Allah’ın izniyle 1-5 Aralık tarihinde gerçekleşecek Adıyaman Tanıtım Günleri’ne katılıp Adıyaman’ımızı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Bizim en başta Adıyaman’ın tüm değerlerini tanıtmamız gerekiyor. Mesela badem üretiminde Türkiye sıralamasında ilk sıradayız. Belki de birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Örneğin; ben her gelen misafirimize hatırlatıyorum. Hazreti Peygamberimizin (SAV) yanında yer almış olan Safvan Bin Muattal’ın hadisesinde ilk 11 ayetinin kendileri için indiğini ve yöre halkının da Ak Sahabe olarak tanıttığı sahabemizi acaba ne kadar tanıyoruz. Tabi Nemrut’u tüm dünya tanıyor. Aynı şekilde Perre Antik Kent’i de tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Örneğin; Perre’de bir din adamı İznik konsülüne katılıyor. Yani o dönemde İncil’in 200’den 4’e indirildiği zamanda Perre’den bir din adamı gidip katılıyor. Perre Antik Kent Adıyaman’a 5 kilometre uzakta. Biz bu değeri ne kadar tanıyoruz, ne kadar tanıtabiliyoruz. Dolayısıyla Adıyaman Tanıtım Günleri’ni bir fırsat olarak görüyoruz. Bu vesile ile bizleri ziyaret ederek davet etme inceliğinde bulunan ve her zaman gurur duyduğumuz Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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