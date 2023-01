Başkan Dağtekin, şehit aileleriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, şehit ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Işıkgün ve Mehmet Keser ile birlikte şehit aileleriyle bir araya geldi.

Başkan Mehmet Dağtekin, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Şehit aileleriyle her zaman iletişim halinde olduklarını söyleyen Başkan Mehmet Dağtekin, “Aziz ecdadımızın kanlarıyla sulanmış cennet vatanımızın her karış toprağı nice kahramanlık destanlarını haykırmaktadır. Tarihimizin her bir sayfası, şehitlerimizin şan ve şerefini anlatmaktadır. Böyle bir ecdadın varisleri olmanın haklı gururuyla şehitlerimizi her an hayırla ve minnetle yad ediyoruz. AK Parti ailesi olarak sosyal politikalar birimimiz her daim şehit ailelerimizin yanlarındadır. Sorun ve sıkıntıları noktasında özveriyle çalışmaktadırlar. Onlar bize şehirlerimizin emanetleridir. Ay yıldız bayrağımız için ülkemiz için şehit olan kahramanlarımızın emanetlerini ziyaret ederek onların her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdik. Vatanımız için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Vatan uğruna canlarını hiçe sayarak şehit olan kahramanlarımızın hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu anlamda şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu olmalı” diye konuştu.

Şehit yakınları ise AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve heyetine gösterdikleri özel ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.