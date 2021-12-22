Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Mehmet Dağtekin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’n de katıldığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında gerçekleştirilen il başkanları video konferans toplantısına katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’nin de katıldığı toplantıda teşkilat çalışmalarına yönelik istişarelerde bulunulurken toplantının bir bölümünde ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bir yandan saha çalışmalarına hız verdiklerini diğer yandan da video konferanslarla toplantılarını yaptıklarını belirterek, “İki gün arayla Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir başkanlığında toplantılarımız gerçekleştirdik. AK Parti olarak dinamik bir yapıya sahibiz. Bugünkü toplantımızın bir başka özelliği ise Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin il başkanlarımıza yönelik yeni ekonomi modeli ile ilgili sunumları oldu. AK Parti hükumetinin bugüne kadar her alanda yaptığı yatırımlara yönelik istatistiki bilgileri ışığında ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu gördük. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik modeliyle de bu sağlam temeli daha da yukarıları taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu bilgileri en kısa süre içerisinde bir broşür haline getirip vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Bilindiği gibi ülkemiz son günlerde yüksek-faiz düşük kur politikasının kesin surette bittiğini ve artık ekonomide yeni modelle beraber ’İhracat yönlü büyüme stratejisini’ belirleyen Türkiye ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Dolar/TL 18,4, Euro/TL 20,79 ve gram altın fiyatları ise 1062 TL’yi görerek zirve yapmış, yakaladığı yüksek büyüme rakamlarına rağmen ve pandeminin parlayan yıldızı Türkiye ekonomisine yönelik bazı manipülasyonlara maruz bırakılmıştık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından döviz kurunun belini kıracak ve emsali görülmemiş finansal alternatifler -ekonomik tedbirlere yönelik tarihi bir hamleyi kamuoyuna duyurdu. Özellikle vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksek ise bu getiriyi elde edilmesi, ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenmesine yönelik açıklaması ve bu kazancın stopaj vergisinden de muaf tutulacak şekilde ilan etmesinin ardından dövizde sert düşüşler yaşandı. Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi dünya ekonomilerinde benzersiz araçlar olarak dikkat çekti. Öyle ki finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi. Türkiye’ye özgü yeni uygulamaların uzun vadede döviz sorununun ortadan kaldıracağına inancımız tamdır. Yüksek faiz-düşük kur politikasının kesin olarak tarihe karışmasıyla beraber de dış etken şoklara karşı artacak ekonomik kırılganlık da artık gündemimizde olmayacaktır. Yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerle iş dünyasının normal süreçlerine ve normal seyre dönmesi açısından önemli bir alan açılmış olacak. Alınan bu kararların halkımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyor yine bu kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.