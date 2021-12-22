banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL oldu
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek

Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ADIYAMAN 22.12.2021, 09:24
Başkan Dağtekin: “Ekonomide tarihi adımlar atıyoruz”

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Mehmet Dağtekin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’n de katıldığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in başkanlığında gerçekleştirilen il başkanları video konferans toplantısına katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’nin de katıldığı toplantıda teşkilat çalışmalarına yönelik istişarelerde bulunulurken toplantının bir bölümünde ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bir yandan saha çalışmalarına hız verdiklerini diğer yandan da video konferanslarla toplantılarını yaptıklarını belirterek, “İki gün arayla Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir başkanlığında toplantılarımız gerçekleştirdik. AK Parti olarak dinamik bir yapıya sahibiz. Bugünkü toplantımızın bir başka özelliği ise Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin il başkanlarımıza yönelik yeni ekonomi modeli ile ilgili sunumları oldu. AK Parti hükumetinin bugüne kadar her alanda yaptığı yatırımlara yönelik istatistiki bilgileri ışığında ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu gördük. Bununla birlikte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik modeliyle de bu sağlam temeli daha da yukarıları taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu bilgileri en kısa süre içerisinde bir broşür haline getirip vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Bilindiği gibi ülkemiz son günlerde yüksek-faiz düşük kur politikasının kesin surette bittiğini ve artık ekonomide yeni modelle beraber ’İhracat yönlü büyüme stratejisini’ belirleyen Türkiye ekonomisi kur şoklarıyla karşı karşıya kalmıştı. Dolar/TL 18,4, Euro/TL 20,79 ve gram altın fiyatları ise 1062 TL’yi görerek zirve yapmış, yakaladığı yüksek büyüme rakamlarına rağmen ve pandeminin parlayan yıldızı Türkiye ekonomisine yönelik bazı manipülasyonlara maruz bırakılmıştık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından döviz kurunun belini kıracak ve emsali görülmemiş finansal alternatifler -ekonomik tedbirlere yönelik tarihi bir hamleyi kamuoyuna duyurdu. Özellikle vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksek ise bu getiriyi elde edilmesi, ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenmesine yönelik açıklaması ve bu kazancın stopaj vergisinden de muaf tutulacak şekilde ilan etmesinin ardından dövizde sert düşüşler yaşandı. Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi dünya ekonomilerinde benzersiz araçlar olarak dikkat çekti. Öyle ki finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi. Türkiye’ye özgü yeni uygulamaların uzun vadede döviz sorununun ortadan kaldıracağına inancımız tamdır. Yüksek faiz-düşük kur politikasının kesin olarak tarihe karışmasıyla beraber de dış etken şoklara karşı artacak ekonomik kırılganlık da artık gündemimizde olmayacaktır. Yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerle iş dünyasının normal süreçlerine ve normal seyre dönmesi açısından önemli bir alan açılmış olacak. Alınan bu kararların halkımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyor yine bu kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8