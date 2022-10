Başkan Dağtekin, Cumhuriyet Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.

Başkan Dağtekin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, AK Parti hükumeti olarak bu coşku ve heyecanı ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ sloganıyla taçlandırdıklarını ve 82 milyon vatandaşın tamamının bu heyecan ve coşkuyu yüreğinde hissettiğini vurguladı. Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Dağtekin, “İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu gururu cumhuriyetimizin 99’uncu yılında olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde, 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında da büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan ettiğimiz, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Mayasında bağımsızlık bulunan ve hürriyetine sevdalı olan bir millet için cumhuriyet, dünden bugüne en büyük emanet, yarınlarımız ve aydınlık Türkiye için parlak bir gelecektir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda ‘Türkiye yüzyılı’ idealinde vizyon belgesi ile hedeflerimize ulaşma ve geleceğe doğru yolumuza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edeceğiz. Bugün Ankara’daki tarihi buluşmada, Türkiye yüzyılı mottosuyla gerçekleştirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan vizyon belgesinin ana çerçevesi, geleceğe yönelik hedeflerimizin ve iddiamızın nişanesidir. Ve yine bu buluşma, cumhuriyeti, demokratikleştirme ve hakiki manada Anadolu irfan geleneğini de içeriyor. Biz önümüzdeki seçimlerde, cumhuriyetimizin ilanından sonraki ikinci yüzyıla doğru gideceğiz. Dolayısıyla 28 Ekim’i, cumhuriyetin ilanının 99. yılı olması sebebiyle belirledik. Genel merkezimiz tarafından da belirlendiği gibi bu büyük buluşmanın ana gayesi, cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koymaktır. Türkiye yüzyılı, sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin geldiği yerdi. Türkiye yüzyılı dönüşen dünyada yeniliğin ve dinamizmin sembolü bir kalkınma modeli olarak alınacaktır. Bir hayal ortaya koymuyoruz. Biz buna dair hazırlıklarımızın büyük bir kısmını neredeyse bu süreçte tamamladık. Türkiye yüzyılı, her bir vatandaşımıza zenginlik ortaya koyarken, aynı zamanda da kaosa sürüklenen medeniyetlere de örneklik teşkil edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda, Osmanlı Cihan Devletinin yıkılmasıyla, çok geniş bir coğrafyada oluşan ümitsizlik iklimine karşılık bir umut kaynağı olarak Anadolu’dan tekrar yükselen güneş olmuştu. 99 yıl boyunca, milletçe, nice zorluklarla, nice badirelerle karşılaştık, çok büyük imtihanlardan geçtik. Ancak, Allah’a hamdolsun, her zorluğu, her badireyi aşmasını bildik. Her imtihandan başarıyla çıktık ve bugünlere kadar geldik. İşte bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu ve aynı zamanda ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.