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Başkan Dağtekin Ankara temaslarını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman heyetinin Ankara temaslarını değerlendirdi.

ADIYAMAN 25.12.2020, 16:33
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Başkan Dağtekin Ankara temaslarını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman heyetinin Ankara temaslarını değerlendirdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık yer aldı.

Ankara’daki ziyaretlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin “Her zaman söylüyorum dayanışmanın getirdiği bir bereket var. Ankara ziyaretlerimizde hamdolsun çok verimli ve bereketli geçti. Adıyaman’ın birlik ve beraberliği ile yükselen bir değer. Bu nokta da Valimiz Mahmut Çuhadar, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve milletvekillerimizin bu birlik ve beraberliğimize büyük katkıları var. Ankara’da ilk olarak milletvekillerimizle bir araya gelerek bakanlık görüşmelerimiz öncesi tüm sorunları gündemimize aldık. Daha sonra ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ziyaret ederek Adıyaman’ımızın sanayi potansiyelini geliştirmek adına verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bilhassa 6. Bölge teşvikleri ve Organize Sanayi Bölge’mizin genişletilmesi ve Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yapımına hız verilmesine yönelik taleplerimiz oldu. Sağ olsun bu konuda sayın bakanımızın destekleri Adıyaman’ın kalkınmasına büyük bir ivme kazandıracaktır. Bir diğer ziyaretimizde ise Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un misafiri olduk. Malumunuz olduğu üzere Adıyaman yaşayan tarihi bir zenginliğe ve köklü bir kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Başta Perre Antik Kent ve Nemrut Dağı olmak üzere Adıyaman’ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak tüm konular üzerinde verimli bir istişaremiz oldu. Bilindiği gibi 2019 yılı ‘Göbekli Tepe’ yılı 2020 yılı ise ‘Patara Yılı’ olarak ilan edilmişti. Bizler de Adıyaman’ın bir tarihi değerinin bir sonraki yıla özel olarak ön plana çıkarılması talebimizi ilettik. Bu Nemrut, Perre Antik Kent veya Safvan Bin Muattal yılı da olabilir. İnşallah tarih ve kültür kenti Adıyaman’ımız gündemde getirdiğimiz projelerle daha iyi noktalara gelecektir” dedi.

AK Parti Hükümetinin tarım ve hayvancılık politikalarıyla üretimi sürekli ön plana çıkarttığını kaydeden Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın da bu politikalardan en üst seviyede istifade etmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye kapsamlı bir dosya sunduklarını belirterek “Tarımsal üretim, hayvancılık ve sulama projeleri ilimiz için stratejik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli ile yaptığımız toplantıda başta sulama projeleri olmak üzere Adıyaman’ımızın tarımını ilerletecek, üretimi artıracak projeler üzerinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda Adıyaman’ımız tarımda atılım dönemini yaşayacaktır. Bu ziyaretimiz sonrası ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldik. Bu toplantımızda da Adıyaman’ımızda hayata geçen ve yapımı devam eden ulaşım ağlarını, alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelere köprülü kavşak projelerimizin yapılmasına yönelik taleplerimizi ilettik. Ayrıca 26 Aralık tarihinde ihalesi yapılan Narince-Gerger yolu ve hali hazırda devam eden çalışmalar için teşekkürlerimizi bakanımıza ilettik. İnşallah yeni ulaşım ağlarıyla Adıyaman’ımıza yeni rotalar sağlayacak ulaşım ağları Adıyaman’ımız tam bir cazibe merkezi ve önemli bir kavşak haline gelecektir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmemizde ise Adıyaman’ın eğitim durumunu ve yeni dönemde yapılması planlanan yatırımları görüştük. Biz biliyoruz ki Adıyaman’a yapılacak eğitim yatırımları yarınlara yapılan yatırımlardır. Özellikle Adıyaman’ın kalkınmasında ve hedeflerinde eğitim en temel güçtür. Aynı zamanda bir meslektaşım olmasından gurur duyduğum Milli Eğitim Bakanımız Sayın Selçuk’un ilim, irfan ve eğitim şehri Adıyaman’ımıza olan ilgilisi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İçişleri bakanımız Süleyman Soylu ile toplantımıza ise Adıyaman Heyeti olarak İlimizle ilgili Bakanlığı ilgilendiren konular üzerinden uzun bir istişare fırsatı yakaladık. Bilhassa yapımı devam eden yeni emniyet müdürlüğü binası ve şehrimizin güvenliği için çok önemli olan KGYS Kamera Sistemleri ile ilgili istişarelerimiz oldu. Bakanımızın huzur ve barışın şehri Adıyaman’ımızla ilgili övgü dolu sözleri ise hepimizi gururlandırmıştır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile toplantımızda ise ilimizde yapılması planlanan yeni cezaevi ve diğer konularla ilgili görüşmelerde bulunduk. Özellikle yeni adliye binasının yapılmasıyla birlikte Adıyaman’ın bir yargı merkezi haline geldiğini ifade eden bakanımıza proje ve yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise inşaat çalışmaları devam eden Safvan Bin Muattal Külliyesi ile ilgili istişarelerimiz oldu. Ayrıca Kentsel Dönüşüm, Millet Bahçeleri ve ikinci etap deprem konutlarına yönelik çalışmalarının kısa sürede başlatılmasına yönelik desteğini aldığımız bakanımıza teşekkürlerimizi ilettik. İnşallah bu başarılara, bu heyecana yenilerini de ekleyerek Adıyaman için daha büyük yatırımlara imza atacağız. Hep beraber bakanlığımızın da desteğiyle Adıyaman’ımızı hak ettiği noktaya, bulunduğu noktadan daha yukarıya çekme adına ne gerekiyorsa yapacağız. Adıyaman heyeti olarak bir başka önemli görüşmemizi ise Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile gerçekleştirdik. Başta Tuzhanı’nın restorasyonu olmak üzere Çarşı, Sıratut ve Musalla Camilerimiz gibi birçok vakıf eserinin eski ihtişamına kavuşması için onarım ve bakım çalışmalarını istişare ettiğimiz bu görüşmemizde genel müdürümüze projelerimize verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkürlerimizi ifade ettik. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalan Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’nun kısa süre önce salgını atlatmasından dolayı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz’i ziyaret ederek tüm ihtiyaçlarımızı masaya yatırdık” diye konuştu.

Öte yandan son Başbakan ve 28.TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı da ziyaret ettiklerini anımsatan Dağtekin “ Bu ziyaret bizler için bir gurur vesilesi oldu. Zira ulaştırma bakanlığı döneminde Adıyaman’ın mega projeleri olarak nitelendirebileceğimiz Nissibi Köprüsü ve son derece modern bir yapıyla yeniden inşa edilen Havalimanı gibi bir çok eserin altında imzası olmasından dolayı kendilerine hem teşekkürlerimizi hem de Adıyamanlı hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Allah’a hamd olsun Ankara’da bulunduğumuz süre içerisinde her bir saatimizi, her bir dakikamızı, her bir anımızı Adıyaman’ımıza hizmet aşkıyla, sevdasıyla geçirdik. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun, hayırlar getirsin” ifadelerini kullandı.
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