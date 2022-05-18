Başkan Dağtekin 19 Mayıs’ı kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Başkan Dağtekin, 19 Mayıs’ın milli olduğu kadar sarsılmaz bir mücadelenin Türkiye tarihine düşülen bir kaydı olduğunu söyledi. 19 Mayıs’ın ihanete ve işgale karşı, gaflet ve dalalete karşı necip milletimizin sergilediği emsalsiz bir duruş ve paha biçilemez milli bir tarihin adı olduğunu vurgulayan Başkan Dağtekin, “Aziz milletimiz tarih boyunca haçlı zihniyetinin yanı sıra bu zihniyetin içte ve dıştaki tüm taşeronlarıyla sürekli karşı karşıya kalmış ve hep bir mücadele içerisinde olmuştur. 19 Mayıs yolculuğuyla bozguna uğratılan karanlık güçler, milletimizi bölüp parçalamak amacıyla her türlü hain girişime bugün bile kalkışabilmektedirler. Ama bilmeliler ki, bu millet şanlı tarihi boyunca istikbal ve vatan aşkından bir an olsun vazgeçmemiş ve bu sevdasını gönlüne ya istiklal, ya ölüm şiarıyla nakşetmiştir. Gençlerimiz, tarihsel süreçte yaşananları asla unutmamalı ve yarınların yol haritasını dünlerden mutlaka ibretler alarak hazırlamalıdır. Ve yine gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetinin aslında yüzlerce yıllık bir devlet tecrübesine sahip olduğunu asla unutmamalı, milli şuur, milli bilinç ve milli ahlak ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerimize verdiği önem sadece sözle değil fiiliyatta da gençlerimizi hep ön saflarda olmasını isteyen bir liderdir. Bunun en somut göstergelerinden biri de AK Parti olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyor olmamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.