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Başkan Çil’den CHP’li Özgür Özel’e tepki

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, CHP’li Özgür Özel’in Kur’an Kursları için söylediği sözlere tepki gösterdi.

ADIYAMAN 30.12.2021, 13:46
Başkan Çil’den CHP’li Özgür Özel’e tepki

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, CHP’li Özgür Özel’in Kur’an Kursları için söylediği sözlere tepki gösterdi.

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 4-6 yaş grubu çocukların gittiği Kur’an Kursları için "orta çağ zihniyeti, bilim dışı kurumlar” gibi skandal ifadeler kullanmasını sert bir dille eleştirdi.

Başkan Çil, “İşte bu dinle, Kur’anla, halkıyla, halkının değerleriyle barışamayan köhnemiş CHP zihniyetidir. Bütün bilimsel verilerle de desteklendiği üzere 0-6 yaş çocukların kişisel ve bilişsel gelişimi için en önemli yıllardır. Bu gün dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerinde de gerek aile içinde gerekse 4-6 yaş anaokulu döneminde çocuklara değerler eğitimi, dini eğitim, dil eğitimi verilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda 0-6 yaş eğitiminin önemi kabul görmüş ve 4-6 yaş çocuklarının anaokuluna gitmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede halkımızdan gelen yoğun talepler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız da çocukların gelişimine uygun bir şekilde hem Kur’an-ı Kerim Öğretimi hem dini değerler ve çocukların okul öncesi eğitimini kapsayan bir programla 4-6 yaş okul öncesi çocuklarımıza eğitim vermektedir. Museviler 2-3 yaş çocuklarına Tevrat’ı ezberletmektedir. Hristiyanlar bu yaştaki çocuklarına kendi dini eğitimlerini vermekte kiliseye götürmektedir. Bunların hepsi çağdaş ve bilimsel eğitimler oluyor. Ama ülkemizde çocukların seviyesine göre hazırlanan programlarla anne babasının isteği ile bu kurslarda Kuran öğrenmeleri CHP’li Özgür Özel Bey’e göre ‘Orta Çağ’ zihniyeti oluyor. Üstelik çocuklara din eğitimi ve öğretimi Anayasa’nın 24. Maddesine göre kanuni temsilcilerine yani anne ve babasına verilmesine rağmen Özgür Özel anne babalarının isteği ile çocukların bu kurslarda Kuran öğrenmesinin yasal olmadığını iddia ediyor. Çünkü CHP zihniyeti bu ülkede Kuran öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. Köhnemiş alışkanlıklarla, halkının değerlerinden, isteklerinden uzak olduğunuzu zaten biliyoruz da keşke iddia ettiğiniz gibi çağdaş ve bilimsel yanınızı geliştirseydiniz, o zamanda çocuklara verilen bu eğitimin yerinde ve zamanında verilen bir eğitim olduğunu görürdünüz” ifadelerine yer verdi.

Çil, “CHP halkıyla kavgalı bu zihniyeti maalesef bir türlü bırakamıyor. Kimse kusura bakmasın bu millet 28 Şubat zihniyetini sonsuza kadar yerin dibine gömdü ve bir daha kimsenin bunu hortlatmasına izin vermez. CHP’nin bu zihniyetinde Özgürlüğün Ö’sü, demokrasinin, milli manevi değerlerin D’si, Bilimin de B’si yok. Halkın yanında olmak yanına göstermelik bir başörtülü almakla değil gönülden halkının isteklerine, değerlerine kulak vermekle olur” şeklinde konuştu.

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