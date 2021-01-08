Son Dakika
Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi açıklaması
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, hizmet içi eğitim merkeziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ADIYAMAN 08.01.2021, 15:06
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, hizmet içi eğitim merkeziyle ilgili açıklamalarda bulundu.Adıyaman Hizmet İçi Eğitim Merkezinin amacına uygun kullanılmasını istediklerini vurgulayan Başkan Burak Binzet, “Defalarca müjdesi verilen merkezin binası bitirildi ancak kurumun Şanlıurfa’da açılacağı dedikoduları çıkmaya başladı. Adıyaman’a büyük katkı sağlayacak bu yapının amacına uygun kullanılmasını öneriyoruz. Bakanlık verdiği yanıtta doğal gaz, elektrik, su, internet ve telefon bağlantıları gibi eksikliklerin tamamlandığı ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kullanılacağı söylenmişti. Ama Merkez ne hikmetse bir türlü faaliyete geçmiyor” diye konuştu.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü