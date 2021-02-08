Başkan Binzet’ten 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Burak Binzet, Ülkemizde yaklaşık 750 bin epilepsi hastası bulunduğunu belirterek, “Peki bizler 750 bin epilepsi hastası kardeşimize iş anlamında ne gibi yardımlarda bulunuyoruz? Yardım etmek bir yana bu kardeşlerimize temel vatandaşlık hakları olan; çalışabilme, ehliyet alabilme vb. durumlardan alıkoyarken bu kardeşlerimize nasıl yardımcı olacağız? Bu temel problemlerin yanında ülkemizde bulunan 750 bin epilepsi hastası kardeşimizin yüzde 59’undan fazlası işsizken bu hastalığa sahip kardeşlerimizin hayatlarını idame ettirmeleri için almış oldukları raporların yüzde 40’a sabitlenmesi gerekir. Bu hastalığı taşıyan kardeşlerimizin sosyal devlet anlayışıyla kendi ayakları üstünde durabilmeleri için gerekli her türlü yasal düzenlemenin yapılması gerekir. Bizler bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.