Başkan Aydın’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir hayat özlemlerini ve isteklerini dile ge tirdikleri birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.

Aydın yayımladığı mesajında, “Yıllarca dünyanın birçok köşesinde ekonomik ve sosyal alanda yaşadıkları sıkıntılara ve acılara karşı verdikleri onurlu mücadelelerini elde ettikleri başarıları ile pekiştiren kadınlar, ülkemizde pek çok batılı ülkeden bile çok daha önce demokratik, sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını kazanmıştır.

Bugün, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla, hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlarla kadınlarımız demokratik ve sosyal haklarıyla siyasal alanda çok daha etkin bir şekilde yer almaya başlamışladır. Verdikleri mücadele ve kazandıkları haklarıyla ülkemiz için başarılarıyla geleceğimize yön vermektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm dünyada ve ülkemizde kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir hayat özlemlerini ve isteklerini dile ge tirdikleri birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmasını temenni eder, bu vesileyle; tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve başarılar temenni ederim” ifadelerini kullandı.