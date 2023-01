Başkan Aydın, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Ahmet Aydın, değişen ve küçülen dünyada gelişen teknoloji ile birlikte haber alma kabiliyeti güçlenirken bu manada her an iç içe ve beraber olduklarını gazetecilerin hayatın her alanında yer aldığını vurguladı.

Başkan Aydın, “Bu manada, bölgemizin ve ülkemizin özellikle son yıllarda yaşadığı sıcak gelişmeler ve hızını hiç kaybetmeden değişen gündem konuları gazetecilik mesleğinin bu manada ne kadar büyük önem arz ettiğini bizlere göstermektedir.

Zamanın her anı haber peşinde hiçbir zorluktan kaçınmayarak görev yapan gazeteciler, dünyanın en meşakkatli işlerinden biri olan bu değerli mesleğin peşinde azimlerini yitirmeden çalışmaya devam etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine, ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum” diye konuştu.