Başkan Arslan, Engeliler Haftasını kutladı

Adıyaman’ın Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, 10-16 Mayıs Engeliler Haftasını kutladı.

Engelli olmak kimsenin ne kendi isteğiyle nede bir başkasının isteğiyle olmadığını tamamen kader meselesi olduğunu dile getiren Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan, “Engelli insanların diğer insanlardan herhangi farkı yoktur, onların başına gelmiş olan çeşitli hastalıklardan kaynaklanan kalıcı yada geçici fiziksel veya zihinsel hastalıklardır. Bu durum tabi ki her insanın başına gelebilir. Engelli arkadaşlarımızın da sağlık ve sıhhat yönünden sağlam olan insanlar gibi yaşam haklarının olduğunu hiç bir zaman unutmamalıyız. Yani engelli kardeşlerimizin de yaşamaya, paylaşmaya, sevmeye, sevilmeye, mutlu olmaya ihtiyaç duyduklarını insanlığımız gereği hiç aklımızdan çıkartmamalıyız.

Toplumuzun tüm fertlerinin engelli insanlarımıza güven vermeleri konusunda kararlılığını daha net biçimde ortaya koymalı ve onlara özgüvenlerinin daha da güçlenmesi için destek olmalıdır. Gereken şartlar oluşturulduğunu da engelli insanlarımızın neler başarabildiklerini ve daha neler başarabileceklerini kendi gözleriyle görecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kardeşlerimin 10-16 Mayıs Engeliler Haftasını kutluyorum” diye konuştu.