Başkan Alkayış’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mustafa Alkayış mesajında, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma gününde Şehitlerimize çok büyük saygı hürmet içerisinde idrak etmemin duygusu içerisindeyiz.

Atalarımızın vatan kıldığı bu toprakları işkal etmek, parçalamak için tarihin her döneminde vatanımıza saldırılar olmuştur.

Bu saldırıların en büyüklerinden bir tanesi de Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir. Çanakkale’de Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerine de konu olan ve gerçekten büyük bir cesaret adanmışlık duygusu içerinde 106 yıl önce bu toprakların evlatları büyük bir fedakarlık örneği göstermiştir.

Anadolu toprağını oluşturan insanlarımızın tamamı bu büyük mücadelede yer almış ve bir süre sonra başlayacak olan Kurtuluş savaşının da aslında işaret fişeğini ateşlemişlerdir.

Çanakkale zaferi bütün dünyaya göstermiştir ki bu topraklar için dökülen kanlar bu toprakların için verilen mücadele bir nesilden diğer nesille ter temiz şekilde bırakılmakta ve inşallah kıyamete kadarda bu topraklar Anadolu insanları tarafından korunmaya devam edecektir.

Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti devletimizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında vermiş olduğu mücadele Türk Silahlı kuvvetlerimizin güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş oldukları mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Bu kutsal mücadele için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

Bu vesile ile 18 Mart Çanakkale zaferini bir kez daha tebrik ediyor şehitlerimizin önünde rahmetle minnetle eğiliyoruz.

Kıyamete kadar inşallah birlik ve beraberlik içerinden milletçe yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.