Başkan Alkayış, Cumhuriyet Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, aziz milletin kanıyla canıyla bütün zorlu şartlarda yılmadan yorulmadan ya istiklal ya ölüm diyerek, verdiği destansı mücadelenin eseri olarak bugün cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal söz konusu ise gerisi teferruattır diyerek, istiklal ve istikbal mücadelesi veren ecdadın kazandığı zaferlerle tarih sayfalarında ismini altın harflerle kazındığını söyleyen Başkan Alkayış, “Aziz milletimizin bağımsızlık iradesi ve azmi geçmişte hep var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir.

99. Yıl önce kazanılan bu zafer, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin en önemli göstergelerindendir. Şu an üzerinde yaşadığımız bu toprakların her bir karışı büyük mücadeleler verilerek bizlere emanet edilmiştir. Bu emanetin bugünkü bekçileri olarak bizlerde huzurun nimetini yaşarken, bu toprakları vatan kılmak için külfetini çekenlere saygı ve şükranlarımızı iletiyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız ülkemizde 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken ve gelişirken dünyada daha fazla söz sahibi olabilmek için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi algılayıp tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz.

Tarih boyunca milletimiz zorlu sınavlardan geçerek, bugünkü konumuna erişmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca sağlanan kazanımların devamlılığı için bu kadim coğrafyada hür ve bağımsız yaşamaya devam etmek için tarihimizi, bize bırakılan bu cennet vatanın nasıl mücadelelerle kazanıldığını nesilden nesile aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, kuruluşunda pay sahibi olan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan kılmak için ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.