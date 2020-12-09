Başkan Acar’dan Kur’an kursu açıklaması

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, Besni ilçesinde tartışmalara neden olan Belediye Meclis kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Parti binasında CHP’li belediye meclis üyeleriyle açıklamada bulunan Vakkas Acar, Kur’an kurslarının açılmasına itirazlarının olmadığı, her herhangi bir sivil toplum kuruluşuna arsanın tahsis edilmesine tepki gösterdiğini dile getirdi.

CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Acar açıklamasında, "Bizim itiraz ettiğimiz konu yıllarca güzelim ülkemizin başına bela olmuş, darbe girişimlerine kalkışmış cemaatlerden ders çıkarmayıp, bu milletin malını başka bir cemaate bedelsiz tahsis edilmesidir. Besni Belediyesine ait Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve değeri 3 milyon TL olan arsayı bir cemaate tahsis edilmesine yaptığımız itirazı kamuoyunda gerçeklerden uzak ve tamamen iftiraya dayanan açıklamalar yaparak ve yaptırarak algı oluşturmaya çalışılması beni hayretler içerisinde bırakmıştır.

Daha önceki açıklamalarımızda, gayet açık ve net bir şekilde belirttiğimiz gibi, Kur-an kurslarına itirazımız yoktur. Bu ülkede Kur-an kurslarının hangi kurum tarafından açılacağı ve eğitiminin verileceği anayasamızda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. İtiraz ettiğimiz konu yıllarca güzelim ülkemizin başına bela olmuş, darbe girişimlerine kalkışmış, cemaatlerden ders çıkarmayıp, bu milletin malını başka bir cemaate bedelsiz tahsis edilmesidir.

İtirazımızı siyasi ahlak ve edepten uzak söylemlerle toplum üzerinde farklı algı oluşturmaya çalışanlar bilsin ki, Vakkas Acar’ın on yıllık belediye başkanlığı dönemindeki ilk hizmeti, Kesmetepe Çakmak mahallesinde bulunan harabe olmuş ve kullanılmayan camiyi yeniden yaparak lojmanı ile birlikte yeniden halkın hizmetine sunan kişidir” dedi.

Acar, çağrıda bulunarak alınan kararı yeniden gözden geçirilmesini istedi.