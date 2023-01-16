Başhekim Fazlı Aslan göreve başladı

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcılığı görevini yapan Op. Dr. Fazlı Aslan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.

1991’de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Op. Dr. Fazlı Aslan, yine aynı üniversitede Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünden uzmanlık eğitimini tamamladı.

İlk görevine 1999 yılında Ceyhan Devlet Hastanesi’nde başlayan Op. Dr. Fazlı Aslan, 2000 yılında Adana Devlet Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atandı. Ardından 2004 yılında Ceyhan Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atanan Op. Dr. Aslan, 2005 yılında Adana Numune Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevinde bulundu. 2010 yılında ise yeniden Ceyhan Devlet Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak görev yaptı.

2018’den bugüne kadar Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Op. Dr. Fazlı Aslan, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atandı. Kahta Devlet Hastanesi’ndeki hizmet alanlarını daha üst seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını belirten Op. Dr. Aslan, ilçedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için gayret edeceğini söyledi.