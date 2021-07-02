Başhekim Aydın’dan aşı çağrısı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın sırası gelenlerin korona virüs aşılarını yapmaya davet etti.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın korona virüs aşı sırası gelenlerin aşılarını yaptırmalarına davet ederek, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız 3. doz aşılarını olmak için, hastanemize, aile sağlığı merkezlerine, aşı standına randevulu veya randevusuz bir şekilde başvurabilirler. Bilim kurulunun güncellediği kararlar doğrultusunda, korona virüs hastalığını geçirmiş kişiler hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra aşılarını olabilir. Biontech aşısı ile ilk doz aşısı yapılmış vatandaşlarımız da 4 hafta sonra ikinci doz aşılarını olabilirler. Eski günlerimize geri dönebilmek ve salgından kurtulmak için elimizdeki en önemli silah aşıdır. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum” diye konuştu.