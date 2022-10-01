Baro seçiminde yeterli çoğunluk sağlanamadı

Adıyaman Barosu 34. Olağan Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

1-2 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak olan Adıyaman Barosu 34.Olağan Genel Kurulu bir hafta sonraya ertelendi. Mevcut Başkan Bilal Doğan, Şeyho Saya ve Ahmet Işık’ın aday olduğu genel kurulda çoğunluk sağlanmadı.

Adıyaman Barosu’na kayıtlı 499 delegenin yarışındın bir fazlası kongreye gelmediği için genel kurul gerçekleştirilemedi.

Alınan karar ile genel kurul 8-9 Ekim tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak.