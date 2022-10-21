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Bandrolsüz makaron ele geçirildi
Adıyaman’da jandarma ekipleri 183 bin adet badrolsüz makaron ele geçirdi.
ADIYAMAN 21.10.2022, 09:03
Adıyaman’da jandarma ekipleri 183 bin adet badrolsüz makaron ele geçirdi.
Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında M.Y.L. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu.
Araç içerisinde yapılan kontrolde 183 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.