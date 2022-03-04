Balkar 112 acil ambulans istasyonu açıldı

Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş karayolu üzerinde bulunan Balkar Beldesinde açılan 112 acil ambulans istasyonu hizmete girdi.

Acil ambulans istasyonuyla ilçe merkezinde hizmet veren 2 istasyona ek olarak Balkar Beldesinde açılan 3. istasyon ile Gaziantep ve Kahramanmaraş karayolu üzeri ile çevre Köylerde oluşabilecek kazalar ve acil durumlara en geç 10 dakika içinde müdahale edilecek.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, 112 Acil Sağlık hizmetleri Başhekimi İshak Karakurt, belde belediye başkanları ve sağlık personelleri yeni açılan istasyonu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yeni açılan istasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "112 Acil ambulans istasyonunda görevli personellerimiz bütün vakalara 10 dakikanın altında intikal ediliyor ve ilgili sağlık kurumlarına sevki sağlanıyor. Özellikle ilk müdahale sağlık açısından büyük önem taşıyor, zaman çok önemli ve en kısa zamanda ilgili sağlık kuruluşuna bu hastalarımızın sevk edilmesi çok önemli.

112 İstasyonlarımızda bu konuda hizmet veren eğitimli, donanımlı çalışma arkadaşlarımız var ve Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de bu hizmeti en iyi şekilde vermek için gayret gösteriyorlar. Burada da yeni bir istasyon yapıldı. En önemlisi bu karayolu trafik açısından çok hareketli bir bölge ve trafik kazalarına karşı da anında müdahale edebilecek stratejik bir konumda. Böylesine önemli bir noktada 112 istasyonunun kurulması bölgede yaşayan insanlarımız içinde önemli hizmetler verecek” diye konuştu.