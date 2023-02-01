Bakır çubuk ve kablo çalan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinden bakır çubuk ve kablo çalan hırsızlar yakalandı.

Kahta ilçesinde kamera sistemlerinde kullanılan ve piyasa değeri 10 TL olan 5 adet bakır çubuk ile bağlantı kabloları çalındı. Hırsızlığı olayını aydınlatmaya yönelik Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince ortak çalışma grubu oluşturuldu. Araştırmalar neticesinde 5 adet bakır çubuk ve bağlantı kablolarını B.İ. ve G.S. isimli şahısların çaldıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar çaldıkları bakır kabloları hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Bakır çubuklar hurdacıdan alındı.

Şahıslar ile ilgili adli işlemler sürüyor.