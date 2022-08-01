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Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman’da incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Adıyaman’ı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN 01.08.2022, 13:27
Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman’da incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Adıyaman’ı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirerek Vali Mahmut Çuhadar ile bir araya geldi. Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Öncü, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçti. Öncü, burada İl Müdürü Fehmi Çelik, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımlarıyla toplantı düzenledi.

Engelli, Yaşlı, Çocuk, Kadın ve Şehit Yakınlarına yönelik verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Şehit Fatih Doğan’ın ailesini ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

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