Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremde zarar gören Adıyaman’da vatandaşlarla bir araya geldi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Adıyaman Altınşehir K-1 Konteynır Kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı basın açıklamasında, devlet ve millet omuz omuza verdiklerini ifade ederek, "6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek bir an dahi insanımızı yalnız bırakmıyoruz. Acil barınma ihtiyaçlarını giderdik, acil giyinme sorununu ortadan kaldırdık, acil yemek ihtiyacını hemen sağladık. Hemen ardından acil temizlik ve hijyen hususlarının üzerinde çalışmalarımızı yürüttük ve takip ediyoruz. Binaların Yüzde 99’unun taramasını tamamladık. Yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz saha tarama sistemi devrededir. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyor, ne oranda karşılandıklarını görüyor ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın, dezavantajlı gruplarımızın eğitimden sağlığa ne ihtiyaçları varsa saha tarama sistemimizden aldığımız veriler ışığında gideriyoruz. Depremden etkilenen tüm bölgede, gerek arama kurtarma, gerek acil tahliye, gerekse de enkaz kaldırma, çadır ve konteyner kentler gibi geçici toplu yaşam alanlarının kurulması gibi tüm çalışmaları AFAD’ın koordinasyonunda yapmaya gayret gösterdik" dedi.

"Vatandaşlarımızı konteynırlara yerleştirmeye başladık"

Felaketin izlerini silmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, "AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde 35 bin 250’si arama kurtarma uzman personeli olmak üzere 271 binin üstünde personel görev yaptı. Şu anda da 4 bin 331’i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısı 226 binin üzerindedir. Şu ana kadar deprem nedeniyle 632 bin 538 afetzede tahliye edildi. Vatandaşlarımızı konteynırlara yerleştirmeye başladık. Şu an için en öncelikli olan barınma ve ısınmadır. Bu hususları eksiksiz sağlamak için çabalıyoruz. Kış şartlarına uygun çadır ve konteynırler temin ediyor ve yaşam alanları tesis ediyoruz. Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür. Asıl amacımız ise şu an içinde bulunduğumuz ve arkamda gördüğünüz gibi konteynır kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmak” diye konuştu.