Bakan Karaismailoğlu: “Adıyamanlı depremzedelerin geçici yuvaları olmaya başladı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İpekli 3-Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent alanı da asfalt zemini ve yollarıyla, su-elektrik ve kanalizasyon altyapısıyla bu kentlerin en güzel örneklerinden biri oldu. Artık Adıyamanlı depremzedelerimizin geçici yuvası olmaya başladı" dedi.

Adıyaman’da İpekli 3-Otagar Konteyner ve Prefabrik Kent alanında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ilk gününden itibaren çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ve yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvaları olacak konutların temelini attık. Bir yandan da hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak ve kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırıyoruz. Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde bin 700 ailemizle yaklaşık 7 binin üzerinde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Kurulum çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor. İpekli 3-Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent alanı da asfalt zemini ve yollarıyla, su-elektrik ve kanalizasyon altyapısıyla bu kentlerin en güzel örneklerinden biri oldu. Artık Adıyamanlı depremzedelerimizin geçici yuvası olmaya başladı. Bu kent alanımızda hem konteyner hem de prefabrik yapı olmak üzere iki kesim bulunuyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, hayatın normal akışına çok daha hızlı bir şekilde dönmeye başladığına şahit olacağız” dedi.