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Bahçede çıkan yangında inek telef oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesecik köyünde bahçede çıkan yangında bir inek telef oldu.

ADIYAMAN 30.07.2022, 17:40
Bahçede çıkan yangında inek telef oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesecik köyünde bahçede çıkan yangında bir inek telef oldu.

Olay, Besni’ye bağlı Kesecik köyünde meydana geldi. Arif Erdem’e ait bahçede saman balyalarında yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahıra sıçrayan yangında inek yanarak yaralandı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan inek veteriner hekimin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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